22.05.2020 (17:49)

В Новороссийском соединении ВДВ завершилось сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники

В воинских частях и подразделениях гвардейского десантно-штурмового горного соединения, дислоцированного в г. Новороссийске Краснодарского края завершено сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В ходе мероприятий сезонного обслуживания был выполнен весь комплекс необходимых технологических операций, по окончании которых, в соответствии с планом постановки вооружения и военной техники на хранение, была проведен смотр технического состояния машин, с проверкой функционирования механизмов, приборов, систем и другого оборудования, а также масла, смазок и специальных жидкостей.

По окончании смотра проведена консервация агрегатов и узлов, заправка горючим, осуществлена загрузка боекомплекта в боевые машины для постановки техники на временное хранение.

Качество проведенных работ будет оценено специальной комиссией управления соединения.

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