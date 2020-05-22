22.05.2020 (17:45)

В Санкт-Петербурге презентована книга военного дипломата ЗВО, раскрывающая секреты успешных переговоров с иностранцами

В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги начальника отдела международного военного сотрудничества Западного военного округа (ЗВО) капитана 1 ранга Константина Гульнева «Военно-морской протокол и церемониал».

В издании автор, опираясь на свой богатый опыт работы с иностранными военными делегациями, раскрывает особенности проведения протокольных встреч и переговоров на высшем уровне. Среди описываемых событий — переговоры с представителями вооружённых сил Китая, Индии, США, Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, арабских и азиатских государств.

Книга посвящена истории и современному состоянию военно-морского протокола, церемониала и этикета, применяемых в практике международного военного сотрудничества. Автор рассказывает о подготовке и проведении визитов, приёмов, встреч, пресс-конференций и других мероприятий с участием должностных лиц иностранных государств, представителей дипломатического корпуса и командного состава флота.

В частности, в издании рассказывается о церемониалах проведения артиллерийских салютов и салютования флагами, встреч и проводов высоких должностных лиц в штабах и на кораблях, аэродромах, подводных лодках, а также мемориальные церемонии возложения венков и цветов.

700-страничная книга содержит около тысячи фотографий, иллюстраций, схем и приложений из личного архива автора, штаба ЗВО, Российского государственного архива Военно-Морского Флота, Центрального военно-морского музея Минобороны России.

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