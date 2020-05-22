Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.05.2020 (17:39)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с командирами взводов

Сегодня в Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении завершился учебно-методический сбор с командирами взводов.

Основными целями сбора стали проверка знаний офицеров во всех аспектах боевой подготовки и выполнения мероприятий повседневной деятельности, совершенствование методического мастерства, передача опыта старших начальников в вопросах боевой подготовки и особенностей ведения боевых действий с учетом накопленного опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Особое внимание в ходе сбора было уделено ознакомлению и получению практических навыков работы на цифровых средствах связи, поступивших в соединение в последнее время, а также освоению парашютных систем специального назначения «Арбалет-2», стоящих на вооружении разведывательных подразделений и подразделений специального назначения.

Завершилось мероприятие принятием зачетов по основным предметам профессионально-должностной подготовки, что стало для военнослужащих своеобразным допуском к новому периоду обучения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false