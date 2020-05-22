22.05.2020 (17:33)

В подмосковном парке «Патриот» создали музей под открытым небом, посвящённый обороне Москвы

Историческую экспозицию, представляющую собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году, создали в парке «Патриот» в Подмосковье. Музей под открытом небом «Поле победы» вошёл в комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Именно в районе расположения мемориального комплекса 79 лет назад фашистами была предпринята последняя решительная попытка прорваться к Москве. Но героические и самоотверженные действия бойцов и командиров Красной Армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.

«Поле Победы» создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. Первая часть экспозиции посвящена Акуловской операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Перед посетителями разворачивается картина боя и действий 32-й стрелковой дивизии, которая в условиях двухдневного ожесточенного боя отбила попытки противника пробиться к Кубинке, нанеся большой урон в живой силе и технике врага.

На поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, немецкий самолет Ju-87, технику и вооружение противника. А также вооружение советских войск — дзот с расчётом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений.

Также в музее представлен эпизод освобождения деревни Юшково Московской области и разгром немецко-фашистской группировки, в том числе полоса инженерных заграждений, уничтоженные позиции расчетов врага с вооружением, немецкой самоходной артиллерийской установкой Stug-III и многое другое.

Музей под открытым небом «Поле Победы» не имеет аналогов, а каждый экспонат по-своему уникален и имеет свою историю. Экспозиция позволит посетителям погрузиться в атмосферу декабря 1941 года и увидеть, какой на самом деле была война, представить себе какой ценой была добыта Победа.

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