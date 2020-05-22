22.05.2020 (17:25)

Минобороны России возводит многопрофильный медицинский центр в Воронеже

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение стен нового многопрофильного медицинского центра в Воронеже.

Ход строительства проинспектировал заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Минобороны России по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ возводит в Воронеже медицинский центр на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона.

На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, к ним привлечены более 850 рабочих, задействовано 80 единиц специальной техники.

К настоящему времени полностью завершен монтаж стеновых панелей. Всего смонтировано более 360 тонн металлоконструкций, свыше 5,5 тыс. квадратных метров сэндвич-панелей, уложено более 8 тыс. квадратных метров профнастила, выполняется кирпичная кладка цоколя и внутренних перегородок.

Ранее военные строители завершили заливку фундаментной плиты, для устройства которой было использовано свыше 2,5 тыс. кубометров бетонной смеси.

Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны.

На сегодняшний день уже около 30 предприятий Воронежской области вовлечено в кооперацию по обеспечению строительства многофункционального центра, в том числе предприятия промышленности, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, а также ресурсоснабжающие организации, осуществляющие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Национальным центром управления обороной Российской Федерации осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства медицинского центра.

На строительной площадке установлены видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях.

На подготовительном этапе строительства для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж.

Военные специалисты подготовили площадку под строительство нового медцентра. Была выполнена расчистка территории и выборка грунта под устройство котлована здания. В работах принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Перед началом работ военнослужащие инженерно-саперного подразделения провели инженерную разведку и обследовали четыре гектара местности, в том числе место будущей застройки и прилегающей территории.

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