22.05.2020 (17:11)

В ближайшее время самолетами гражданской авиации и воинскими эшелонами в войска начнут прибывать первые команды призывников

В ближайшее время самолетами гражданской авиации в войска начнут прибывать первые воинские команды призывников весеннего призыва.

В частности, до середины июля на Балтийский флот прибудут более 1,8 тыс. новобранцев, а всего в ходе весеннего призыва 2020 года Балтийский флот пополнят свыше 3 тыс. призывников.

Отправка молодого пополнения со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил в ходе весеннего призыва граждан на военную службу началась 20 мая.

В удаленные гарнизоны отправка новобранцев осуществляется самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Также предусмотрены железнодорожные перевозки команд воинскими эшелонами и отдельными вагонами в составе пассажирских поездов. Число призывников, размещаемых в каждом вагоне, сокращено на треть.

Перед отправкой во всех вагонах специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты проводится комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке.

Всем новобранцам, направляемым в Вооруженные Силы, выдаются медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук. В пути следования воинские команды находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

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