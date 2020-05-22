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22.05.2020 (15:48)

В ЗВО встречают младших специалистов из учебных частей Минобороны

В Западный военный округ прибыли первые команды выпускников учебных частей Минобороны России, а также состоялись первые отправки призывников в войска в ходе весеннего призыва 2020 года.

Для комплектования соединений и воинских частей Балтийского флота самолетами гражданской авиации в Калининградскую область доставлены первые воинские команды выпускников учебных центров Минобороны России общей численностью более 300 человек.

В основном, это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. После трехмесячного курса обучения они продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях флота на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности на Балтийский флот прибудет более одной тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступить к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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