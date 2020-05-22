22.05.2020 (16:37)

В Уссурийском соединении ВДВ подготовлено более 200 военнослужащих для экипажей БТР-82А

На полигоне Барановский в Приморском крае завершился учебно-методический сбор с экипажами бронетранспортеров БТР-82А Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, в котором приняло участие более 200 военнослужащих.

В рамках сбора с экипажами бронетранспортеров были проведены теоретические и практические занятия по эксплуатации ходовой части и штатного вооружения БТР-82, а также по порядку обслуживания.

Непосредственно на трассе танкодрома и директрисе боевых машин экипажи бронетранспортеров отработали вождение на высоких скоростях по пересеченной местности, с преодолением различных препятствий, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения БТР-82А (30-мм автоматическая пушка 2А72; 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ) по одиночным и групповым целям, появляющимися и движущимися днем и ночью.

По итогам мероприятия, мастерство всех экипажей бронетранспортеров БТР-82А было высоко оценено командованием соединения.

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