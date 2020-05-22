22.05.2020 (16:30)

Малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийской ВМБ успешно поразил воздушные и морские цели

Экипаж малого ракетного корабля «Серпухов» Балтийской военно-морской базы провёл артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в Балтийском море.

Боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей были выполнены в рамках корабельного боевого учения по организации ведения боевых действий отдельным кораблём. Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату и надводному кораблю, а также выполнили боевое упражнение по уничтожению плавающих мин.

Кроме совершенствования навыков применения артиллерийского вооружения, экипаж МРК отработал отдельные элементы второй курсовой задачи - обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств по различным вводным и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.

После успешного выполнения учебно-боевых задач в море корабль прибыл в постоянный пункт базирования.

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