22.05.2020 (16:30)
Малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийской ВМБ успешно поразил воздушные и морские цели
Экипаж малого ракетного корабля «Серпухов» Балтийской военно-морской базы провёл артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в Балтийском море.
Боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей были выполнены в рамках корабельного боевого учения по организации ведения боевых действий отдельным кораблём. Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату и надводному кораблю, а также выполнили боевое упражнение по уничтожению плавающих мин.
Кроме совершенствования навыков применения артиллерийского вооружения, экипаж МРК отработал отдельные элементы второй курсовой задачи - обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств по различным вводным и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.
После успешного выполнения учебно-боевых задач в море корабль прибыл в постоянный пункт базирования.