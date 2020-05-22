22.05.2020 (16:01)

Сапёры Балтийского флота обезвредили в центре Калининграда крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

В Калининграде, на улице Александра Невского специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Крупнокалиберный боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ. Также флотскими сапёрами было обезврежено два 76-мм артснаряда на улице Клинической областного центра. Кроме того, инженеры мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Гусев, вывезли 150-мм артиллерийский снаряд из поселка Фурмановка Нестеровского городского округа.

Флотские сапёры вывезли все опасные находки на полигоны Балтийского флота, где они будут уничтожены методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1100 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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