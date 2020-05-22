22.05.2020 (14:43)
Спецназ ЦВО уничтожил командный пункт условных боевиков на учении под Самарой
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Самарской области уничтожили командный пункт условного незаконного вооруженного формирования.
Согласно замыслу мероприятия, разведчики обнаружили скопления террористов в заброшенных домах. Снайпер бесшумно поразил часового, а ударная группа штурмом атаковала здания и уничтожила боевиков. Огонь велся из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов Ярыгина и Макарова, а также пулеметов ПК.
К учению для беспарашютного десантирования спецназовцев на здания домов привлекался вертолёт Ми-8.
Практические действия прошли в рамках подготовки групп спецназа к Всеармейскому соревнованию по тактической стрельбе.
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