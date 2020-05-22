22.05.2020 (14:43)

Спецназ ЦВО уничтожил командный пункт условных боевиков на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Самарской области уничтожили командный пункт условного незаконного вооруженного формирования.

Согласно замыслу мероприятия, разведчики обнаружили скопления террористов в заброшенных домах. Снайпер бесшумно поразил часового, а ударная группа штурмом атаковала здания и уничтожила боевиков. Огонь велся из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов Ярыгина и Макарова, а также пулеметов ПК.

К учению для беспарашютного десантирования спецназовцев на здания домов привлекался вертолёт Ми-8.

Практические действия прошли в рамках подготовки групп спецназа к Всеармейскому соревнованию по тактической стрельбе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице