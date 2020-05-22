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22.05.2020 (14:38)

Молодые летчики ЦВО приступили к полетам на пассажирских самолетах Ту-134

Молодые летчики - выпускники 2019 года, проходящие службу в отдельном транспортном смешанном авиационном полку Центрального военного округа (ЦВО), приступили к полетам на пассажирских самолётах Ту-134. Полеты проходят на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге.

При подготовке к первым полетам с инструкторами молодые летчики и штурманы сдали зачеты по теоретической и практической подготовке, получив допуск к полетам.

В ходе первых полетов молодым пилотам и штурманам предстоит налетать более 100 часов с инструкторами, в том числе в простых и сложных метеоусловиях, а также проверить свои навыки действий в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. По окончании стажировки летчики приступят к самостоятельным полетам в составе молодого экипажа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Авиация
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