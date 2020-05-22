Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.05.2020 (14:34)

Более 71 млн рублей жилищной субсидии получили военнослужащие ЦВО в Кузбассе с начала года

С начала 2020 года военнослужащие, проходящие военную службу в соединениях и частях Центрального военного округа, дислоцированных в Кемеровской области, получили жилищную субсидию на сумму более 71 млн. рублей.

Всего за 6 лет общий объем выплаченных денежных средств на покупку или строительство жилья для военнослужащих в Кузбассе составил более 1 млрд рублей.

Жилищная субсидия –  вид целевой государственной поддержки военнослужащих, предоставляемый исключительно для обеспечения военнослужащего и его семьи собственным жильем. Такая форма жилищного обеспечения ориентирована на то, чтобы военнослужащий мог приобрести жилье в любом населенном пункте по собственному выбору.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false