22.05.2020 (14:34)

Более 71 млн рублей жилищной субсидии получили военнослужащие ЦВО в Кузбассе с начала года

С начала 2020 года военнослужащие, проходящие военную службу в соединениях и частях Центрального военного округа, дислоцированных в Кемеровской области, получили жилищную субсидию на сумму более 71 млн. рублей.

Всего за 6 лет общий объем выплаченных денежных средств на покупку или строительство жилья для военнослужащих в Кузбассе составил более 1 млрд рублей.

Жилищная субсидия – вид целевой государственной поддержки военнослужащих, предоставляемый исключительно для обеспечения военнослужащего и его семьи собственным жильем. Такая форма жилищного обеспечения ориентирована на то, чтобы военнослужащий мог приобрести жилье в любом населенном пункте по собственному выбору.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице