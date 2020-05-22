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22.05.2020 (14:30)

Персональный парад устроили военнослужащие ЦВО для 103-летнего ветерана на Урале

Персональный парад, плац-концерт и выступление ансамбля песни и пляски организовали военнослужащие Центрального военного округа для 103-летнего фронтовика Петра Шихова, проживающего в городе Ирбит в рамках акции «Поддержи ветерана».

От командования военного округа ветерана поздравил помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор   Алексей Попов и вручил Петру Ивановичу медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

После торжественного прохождения и показательных выступлений роты почетного караула артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили известные песни военных лет. Также в организации мероприятия приняли участие представители областной администрации и города Ирбит.

Акция «Поддержи ветерана» организована по инициативе командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.  В рамках акции военнослужащие ЦВО чествуют фронтовиков персональными мини и онлайн-парадами под окнами их домов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в сложившейся эпидемической обстановке в ЦВО принято решение, что мини-парады и онлайн-чествования ветеранов будут идти на протяжение всего года, объявленного Годом памяти и славы.

Петр Иванович Шихов прошел всю войну от первого и до последнего дня, был трижды ранен. За время защиты родины ветеран был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией   в Великой Отечественной войне 1941-1945» и медалью «За оборону Москвы». После демобилизации летом 1946 года работал завучем начальных классов в краснодарской школе, но из-за ухудшения здоровья вернулся на Урал в 1983 году. В Ирбите   живет с 1999 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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