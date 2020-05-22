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22.05.2020 (14:23)

Вертолеты ЦВО вылетели на Ямал для доставки военных экологов

Два военных вертолета Ми-8 и Ми-26 вертолетной эскадрильи бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, вылетели на мыс Марре-Сале полуострова Ямал для доставки военнослужащих экологического взвода и специального оборудования общим весом около 300 тонн к месту проведения очистки.

Экипажи транспортно-боевого вертолета Ми-8 и тяжёлого многоцелевого транспортного вертолёта Ми-26 преодолеют около 2,5 тыс. км, выполняя четыре дозаправки топливом на аэродромах Каменск-Уральский, Ханты-Мансийск, Сыктывкар и Воркута.

 С аэропорта Бованенково вертолеты доставят военных экологов к месту выполнения задач на мыс Марре-Сале, а также выполнят полеты по доставке груза в грузовой кабине и на внешней подвеске к месту проведения работ.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействован 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

К выполнению задач военнослужащие приступят 1 июня.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Вертолеты , Армейская авиация
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