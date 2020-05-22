22.05.2020 (13:43)

Береговые ракетные комплексы «Бал» в ходе тренировки развернуты на берегу Каспийского моря

Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Каспийской флотилии в ходе тренировки совершили выход из пункта дислокации в район сосредоточения.

Личный состав подразделения по сигналу был приведён в боевую готовность, военнослужащие получили оружие, экипировались и убыли в парк для подготовки боевых машин к маршу.

Противокорабельные комплексы «Бал» совершили марш по побережью Каспийского моря в район формирования колонн, где были определены задачи, маршрут и порядок движения в район сосредоточения.

В ходе выполнения учебных задач военнослужащие БРК также отработали занятие позиционного района с приведением ракетных комплексов к бою, манёвр и смену огневых позиций. Был приведён в боевое положение самоходный командный пункт управления связи «Минерал», после чего расчёт пункта приступил к выполнению мероприятий по боевому слежению за надводной обстановкой.

Всего в ходе тренировки противокорабельных ракетных комплексов «Бал» было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи «Минерал» и военные тягачи Урал-4320.

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