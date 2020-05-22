22.05.2020 (13:31)

Специалисты РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию объектов 413-го военного госпиталя в Волгограде

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию объектов 413-го военного госпиталя МО РФ в Волгограде.

Военнослужащие продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, транспортные средства.

Всего к работам было привлечено 12 военнослужащих ЮВО и задействовано 4 единиц специальной техники – АРС-14КМ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице