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22.05.2020 (12:53)

Подразделения РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае и на Кубани в зимнем периоде обучения выполнили более 2 тыс. контрольных замеров и проб

В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, выполнили более 2 тыс. контрольных замеров и проб.

В течение 200 часов военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО отработали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на спецтехнике, дезактивации и дегазации вооружения и военной техники, оборонительных сооружений, специальной обработки личного состава.

В ходе учений на учебно-тренировочном комплексе «Николо-Александровский» в Ставропольском крае с применением разведывательных химических машин военнослужащие выполняли разведку маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств ПВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Войска РХБ защиты
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