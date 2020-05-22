Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.05.2020 (12:49)

Более 1 тыс. единиц военной техники мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области переведено на летний режим эксплуатации

В Волгоградской области военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) перевели на летний режим эксплуатации более
1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники.

Всего в ходе перевода было использовано более 15 т моторных и трансмиссионных масел, около 3 т пластичных смазок и более 35 т низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин подразделениях были созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

На следующей неделе перед началом нового учебного периода будет проведен смотр вооружения и военной техники соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Мотострелковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false