22.05.2020 (12:49)

Более 1 тыс. единиц военной техники мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области переведено на летний режим эксплуатации

В Волгоградской области военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) перевели на летний режим эксплуатации более

1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники.

Всего в ходе перевода было использовано более 15 т моторных и трансмиссионных масел, около 3 т пластичных смазок и более 35 т низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин подразделениях были созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

На следующей неделе перед началом нового учебного периода будет проведен смотр вооружения и военной техники соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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