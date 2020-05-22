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22.05.2020 (12:00)

На Северном флоте боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по перехвату беспилотного летательного аппарата

Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по перехвату и условному уничтожению в воздухе малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, которые нередко используются террористами для атак на военные объекты.

По замыслу учения, условный противник применил для разведки позиций зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит», обеспечивающих противовоздушную оборону главной базы Северного флота, беспилотные летательные аппараты. Боевые расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. Беспилотную авиацию условного противника имитировал квадрокоптер. Он был взят на прицел и «расстрелян» зенитной артиллерией комплекса.

В ходе проведения учения военнослужащие также отработали марш на боевой технике в заданный район в условиях арктического бездорожья, а также выполнили приведение ЗРПК в полную боеготовность для уничтожения противника.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных средств воздушного нападения. Также он может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Арктические варианты ЗРПК «Панцирь-С1» успешно несут боевое дежурство в составе тактических групп Северного флота на островах Северного Ледовитого океана.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , ПВО
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