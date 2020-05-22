22.05.2020 (10:00)

Инженеры Черноморского флота осуществили переправу техники через залив Донузлав

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ) провели учение по организации переправы военной техники и военнослужащих через залив Донузлав в Крыму.

В рамках учения инженеры задействовали плавающие транспортёры ПТС, с помощью которых переправили на противоположный берег водной преграды 10 автомобилей «Урал» и КамАЗ.

В ходе второй части учения личный состав отработал действия по восстановления электропитания после условного повреждения причального фронта «противником», с применением передвижных электростанций АД-100.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Всего в мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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