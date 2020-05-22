22.05.2020 (11:20)

Перспективы развития Военно-строительного комплекса Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

Цикл круглых столов и деловых встреч профессионального сообщества откроется в первые дни форума пленарным заседанием «Военно-строительный комплекс Минобороны России. Перспективы развития».

В рамках дискуссий с участием руководителей и специалистов отрасли планируется обсудить масштабы строительства объектов военной инфраструктуры, преобразования системы и структуры управления Военно-строительного комплекса, актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, применение инноваций в строительстве и перспективные направления развития ВСК.

Обсуждение заявленных на пленарном заседании вопросов продолжится в рамках заседаний экспертно-технического совета Военно-строительного комплекса Минобороны России по тематическим секциям: «Строительные технологии, материалы и техника», «Информационные технологии в строительстве».

Мероприятия будут способствовать укреплению коммуникативных связей

Военно-строительного комплекса с научно-исследовательскими и проектными организациями, промышленными организациями строительной отрасли, отраслевыми объединениями и союзами для дальнейшего развития материально-технической базы военного строительства.

В настоящее время силами Военно-строительного комплекса Минобороны России ведутся работы на тысячах объектов от Калининграда до Курильских островов, от Арктики до южных военных баз, в том числе расположенных за пределами Российской Федерации. В 2019 году были завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 3787 зданий и сооружений общей площадью более 3,5 миллионов квадратных метров.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны

с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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