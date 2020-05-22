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22.05.2020 (08:05)

Военнослужащие ВВО в г. Чите, навестили труженицу тыла Великой Отечественной войны

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, посетили труженицу тыла Великой Отечественной войны Суходолину Анну Филипповну 1923 г.р., передали ей продуктовый набор.

Военнослужащие поинтересовались у Анны Филипповны об её состоянии здоровья, также поговорили о годах Великой Отечественной войны. Внучка Анны Филипповны гордится свой бабушкой за её мужество и отвагу.

Память о Великом подвиге ветеранов, тружеников тыла всегда была и будет главной задачей Российского народа и в столь трудную для всей страны минуту мы должны поддерживать людей, которые подарили нынешнему поколению свободу и мирное небо над головой.

Посещение ветеранов на дому проводится с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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