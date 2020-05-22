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22.05.2020 (07:35)

Подразделения РХБЗ ТОФ провели дезинфекцию помещений для приема молодого пополнения в частях Войск и сил на Северо-востоке России

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) провели мероприятия по дезинфекции помещений для приема молодого пополнения в рамках проходящего весеннего призыва. 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в расположении учебных подразделений ОКВС специальными растворами обработаны спальные помещения, классы, спортивные уголки и санитарные комнаты.

Военные химики выполнили 6 выездов в соединения и части, где развернуты пункты для приема молодого пополнения. Работы проводились с использованием специальных авторазливочных станций АРС на базе автомобилей «КАМАЗ», которые предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, участков местности и дорог. 

Всего в мае военные химики выполнили дезинфекционные мероприятия на более чем 40 объектах, в том числе - гражданских.  К выездам на проведение профилактических мероприятий суммарно привлекалось около 50 военнослужащих и 7 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , COVID-19 , Тихоокеанский флот
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