22.05.2020 (07:35)

Подразделения РХБЗ ТОФ провели дезинфекцию помещений для приема молодого пополнения в частях Войск и сил на Северо-востоке России

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) провели мероприятия по дезинфекции помещений для приема молодого пополнения в рамках проходящего весеннего призыва.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в расположении учебных подразделений ОКВС специальными растворами обработаны спальные помещения, классы, спортивные уголки и санитарные комнаты.

Военные химики выполнили 6 выездов в соединения и части, где развернуты пункты для приема молодого пополнения. Работы проводились с использованием специальных авторазливочных станций АРС на базе автомобилей «КАМАЗ», которые предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, участков местности и дорог.

Всего в мае военные химики выполнили дезинфекционные мероприятия на более чем 40 объектах, в том числе - гражданских. К выездам на проведение профилактических мероприятий суммарно привлекалось около 50 военнослужащих и 7 единиц специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице