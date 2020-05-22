22.05.2020 (04:25)

Водолазы аварийно-спасательного отряда ТОФ отработали оказание помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте

Водолазы аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели тренировку, в ходе которой отработали выполнение подводно-технических работ на глубинах до 60 метров.

Тренировка проводилась в акватории залива Стрелок с борта спасательного буксира «Алатау».

В ходе погружений специалисты тренировались оказывать помощь экипажу условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Также осуществлялась подводная резка металла, сварка и остроповка конструкций.

Контроль за действиями водолазов осуществлялся как посредством штатных нашлемных видеокамер, так и с привлечением малогабаритного подводного телеуправляемого аппарата «Марлин-350».

Всего в тренировке было задействовано 5 водолазов Тихоокеанского флота.

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