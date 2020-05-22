22.05.2020 (08:00)

Газета Восточного военного округа «Суворовский натиск» отмечает 77-ю годовщину со дня выхода первого номера

22 мая 1943 года в полевой типографии в селе Рыкань (юго-восточнее Новой Усмани) близ Воронежа вышел первый номер газеты «Суворовский натиск».

Боевое крещение коллектив редакции газеты получил в дни сражений на Курской дуге. Военные корреспонденты газеты шли в наступление вместе с воинами, дравшимися за Харьков и Полтаву, форсировавшими Днепр, осуществлявшими окружение и разгром гитлеровцев в Корсунь-Шевченковской операции. «Суворовский натиск» вдохновлял на подвиги героев освобождения Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Югославии.

В июле 1945 г. газета «Суворовский натиск» стала органом военной печати Забайкальского фронта. Военные корреспонденты газеты вместе с войсками фронта штурмовали вершины Большого Хингана, очищали от японских милитаристов Китай. «Суворовский натиск» стал одной из двух фронтовых газет, которые принимали участие в войне и на Западе, и на Востоке.

В сентябре 1945 года «Суворовский натиск» становится газетой Забайкальско-Амурского военного округа, а с июня 1953 года газетой Дальневосточного военного округа. Коллектив редакции многое сделал для того, чтобы «Суворовский натиск» стал по-настоящему надежным помощником военного совета округа, командиров и политорганов в борьбе за повышение боеготовности.

С начала ХХI века редакция газеты традиционно держит руку на пульсе жизни ВВО. В 2004 году газета «Суворовский натиск» удостоена специального Диплома Всероссийского конкурса «Патриот России» за лучшее и систематическое освещение темы патриотического воспитания граждан. В ноябре 2007 года в рамках конкурса среди служб информации и общественных связей округов (флотов), окружных (флотских) газет и журналистов окружных (флотских) газет газета «Суворовский натиск» награждена Дипломом в номинации «Лучшая окружная (флотская) газета».

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» газета «Суворовский натиск» решением Коллегии Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации награждена почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

В сентябре 2018 года ходе внезапной проверки боеготовности войск округа и в период проведения учения «Восток-2018» коллектив редакции газеты «Суворовский натиск» оперативно и качественно освещал мероприятия, проводимые в войсках Восточного военного округа. За участие в информационном освещение СКШУ «Восток-2018» все сотрудники редакции были награждены медалями Министерства обороны РФ «Участнику маневров войск (сил) Восток -2018».

И сегодня, спустя 77 лет после выхода в свет первого номера газеты, все сотрудники «Суворовского натиска» ежедневно трудятся для того чтобы снабжать военнослужащих и гражданский персонал Восточного военного округа оперативной и актуальной информацией, освещать самые яркие события не только в жизни округа но и всего Дальнего востока.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице