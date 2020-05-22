22.05.2020 (07:55)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проводятся тренировки пожарных расчётов

С ростом пожароопасной обстановки в объединении ВВС и ПВО ВВО проводятся плановые тренировки пожарных расчётов во взаимодействии с пожарными командами регионов.

В замыслах учебно-тренировочных занятий учитываются местные особенности ландшафта, постановочно отрабатываются действия пожарных команд в зависимости от различных сценариев по которым может протекать ход событий при возникновении пожаров. Также в ходе тренировок учитывается и возможные направления распространения огня, скорость ветра, характер почвы и растительность.

При проведении мероприятий основное внимание уделяется на слаженность действий каждого военнослужащего пожарной команды, умение быстро, а главное, правильно действовать в зависимости от сложившейся ситуации.

Кроме того, отрабатывается система оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах повышенной опасности.

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