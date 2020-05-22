22.05.2020 (07:30)
В Приморье возросла интенсивность полётов истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа
Возросла интенсивность полётов истребительной авиации армии ВВС и ПВО ВВО в Приморском крае.
Еженедельно увеличивается количество полётов, совершаемых лётчиками на истребителях различных модификаций. Это положительно сказывается, как на общем показателе боевой подготовки лётного состава полка, так и на оценку качества подготовки каждого лётчика в отдельности.
Перед лётчиками этой истребительной части, расположенной на аэродроме «Центральная — Угловая», стоит ежедневная задача осуществлять контроль воздушного пространства в зоне своей ответственности.
В ходе полетов отрабатывается техника простого и сложного пилотирования, выполняются элементы боевого маневрирования, а также проводится подготовка молодых лётчиков.
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