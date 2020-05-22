22.05.2020 (04:30)

Новейшие системы радиоподавления «Поле-21м» включены в систему охраны важных объектов Амурского объединения ВВО

Расчеты новейшей системы радиоподавления «Поле-21м» включены в систему охраны важных объектов общевойсковой армии Восточного военного округа, штаб которой дислоцируется в Амурской области. Комплекс интегрирован в систему осуществляемого дежурства групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), основу которых составляют станции современного комплекса Борисоглебск-2.

Дежурство по РЭБ важных объектов объединения осуществляется с начала текущего года. Оно организовано с целью своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения. Кроме того дежурство по РЭБ осуществляется в рамках антитеррористической деятельности. Организованное дежурство позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 километров, что обеспечивает необходимую безопасность.

Справочно:

Система радиоподавления «Поле-21м» поступила в объединение около одного месяца назад. Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

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