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22.05.2020 (03:00)

Военнослужащие ВВО в Бурятии будут питаться по летнему меню

С наступлением жаркого периода военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа в Республике Бурятия будут питаться по новому меню.

По указанию командования и медицинских специалистов, в меню добавлены свежие фрукты, овощи и зелень, что соответствует физиологической потребности военнослужащих в основных пищевых веществах, восполняющих их энергетические затраты в условиях повышенной температуры окружающей среды и особых климатических условий.

 В столовых, оборудованных системами питания «шведский стол», для питания военнослужащих будут предложены на выбор блюда, в которые добавлены колбасные изделия, пельмени, вареники, мясной гуляш. Также увеличена норма выдачи продуктов, обогащенных содержанием кальция, таких как сыр, молоко и творог.

 В выходные и праздничные дни к основному меню будут добавлены компоты, фрукты, ягоды, натуральные соки, сгущенное молоко, кондитерские и мучные изделия.

Для повышения аппетита у военнослужащих в  рацион  питания включены дополнительные пряности, специи, лук, укроп, петрушка и чеснок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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