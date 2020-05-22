22.05.2020 (06:59)

В танковые и мотострелковые подразделения ВВО в Бурятии поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания

Танковые и мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Республике Бурятия, получили на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2.

Модернизированные машины МТО предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях.

Одна машина позволяет обслуживать технику мотострелкового, танкового подразделения, такую как танки Т-72, Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, БТР-80, БТР-82А, многоцелевые тягачи МТ-ЛБ и автомобили КамАЗ.

Особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.

Всего, в рамках перевооружения и доукомплектования подразделений, в распоряжение военных поступило 8 машин. Мастерские смонтированы на УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350.

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