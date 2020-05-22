22.05.2020 (04:59)

Уникальный музей Дальневосточного ВОКУ можно посетить через видеоэкскурсию

Музей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза героя Советского Союза К.К. Рокоссовского можно посетить с помощью видеоэкскурсии. Материалы о музее подготовлены в рамках общественного проекта «Музеи о войне» коллективом краеведов и размещен на сайте муниципальной библиотечной системы г.Благовещенска.

В ходе 5 минутного видео об уникальности и истории ценных экспонатов рассказывает заместитель начальника училища по военно-политической работе полковник Фёдор Бурков и заведующий музеем Фёдор Вернер.

Музей военного училища появился в 1976 году. На сегодняшний день в фонде хранятся более 5 тысяч экспонатов. Основной раздел посвящен истории ДВОКУ и периоду Великой Отечественной войны. Первый выпуск из училища состоялся за неделю до начала роковых событий – 16 июня 1941 года. В целом за годы войны из стен учебного заведения выпустилось более 6 тысяч офицеров. В музее собрано множество свидетельств героических событий, мужества и отваги его выпускников проявленные в годы Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов где принимали участие рокоссовцы.

К наиболее ценными экспонатами музея считаются личные вещи Маршала Советского Союза героя Советского Союза К.К. Рокоссовского, переданные училищу внучкой знаменитого полководца, пушка «сорокопятка», которая принимала участие в разгроме Квантунской японской армии, а также боевые знамена училища, собранные за 80-летнюю историю учебного заведения.

Кроме видеоэкскурсии по музею училища, можно ознакомиться и уникальными военно-патриотическими комплексами «Партизанская деревня» и «Артиллерийский полукапонир», созданными коллективом ДВОКУ. В видео собрано самое интересное, показывающее предназначение объектов, их историческую значимость, а также отдельные экспонаты и выставки пользующиеся у посетителей наибольшей популярностью. Видео позволяет ознакомится с объектами не нарушая карантинных мер режима самоизоляции. После снятия ограничений с объектами можно будет ознакомиться в «живую» бесплатно в рамках организованных экскурсионных групп.

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