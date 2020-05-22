22.05.2020 (04:00)

Командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глущенков проверил готовность к летнему периоду обучения воинских частей ВВО на Курилах

Командир армейского корпуса Восточного военного округа дислоцированного в Сахалинской области, генерал-лейтенант Дмитрий Глущенков проинспектировал состояние боевой готовности и ход подготовки к летнему периоду обучения пулемётно-артиллерийских воинских частей на Курилах.

В соответствии с программой рабочей поездки в соединении была проверена подготовка личного состава, готовность учебно-материальной базы, состояние объектов инфраструктуры военных городков и их материально-техническое обеспечение.

Особое внимание генерал-лейтенант Дмитрий Глущенков уделил состоянию вооружения и военной техники, а также вопросам комплектования воинских подразделений военнослужащими по контракту, их социально-бытовой обеспеченности.

«Повышение интенсивности боевой подготовки соединения, улучшение учебной и материально-технической базы воинских частей – это лишь некоторые из задач, которые с первого дня летнего периода обучения предстоит решать командирам и начальникам всех степеней» – отметил Дмитрий Глущенков.

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