22.05.2020 (03:30)

Военнослужащие соединения РХБ защиты ВВО обработали территорию Авиационного ремонтного завода в Приморском крае

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) провели спецобработку Авиационного ремонтного завода.

Специалисты в костюмах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, складских помещений и дорог завода.

Внутри помещения с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) военнослужащие провели дезинфекцию цехов и производственных помещений завода.

Всего специалисты РХБЗ выполнили обработку более 20 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК.

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