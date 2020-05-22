22.05.2020 (07:00)
В Ленобласти более тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО испытывают на присвоение и подтверждение классных квалификаций
Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к сдаче испытаний на присвоение и подтверждение классных квалификаций в соответствии со своей специальностью.
В ходе контрольных занятий офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия по неподвижным и появляющимся целям, сдадут нормы физической подготовки согласно возрастной категории, продемонстрируют практические навыки в выполнении нормативов по огневой, инженерной, военно-медицинской подготовкам, выполнении строевых приемов с оружием и без него.
Кроме того, в ходе экзаменов испытуемые выполнят упражнения вождения боевых машин в индивидуальном порядке в дневное и ночное время.
Всего, в проведении испытаний задействовано более тысячи военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, инженерно-саперных, зенитно-ракетных подразделений армии.
Проведение испытаний на присвоение и подтверждение классных квалификаций носит плановый характер и проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа.