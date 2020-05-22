22.05.2020 (06:30)

Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали элементы боевого слаживания

Боевые расчёты системы С-300 ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели занятия по боевому слаживанию.

В ходе плановых занятий по боевой подготовке группы зенитных ракетных дивизионов боевые расчеты отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, нормативы по вводу целеуказаний, поиску, захвату и сопровождению воздушных целей. Также военнослужащие отработали задачи ведения противовоздушного боя по отражению массированного ракетного авиационного удара воздушного «противника» в условиях воздействия активных шумовых помех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет.

«На данных тренировках отрабатываются налеты с использованием различных видов помеховой и воздушной обстановки, а также различных типов и классов целей. Крепкий боевой расчет – это залог успеха при проведении тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах», - отметил командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Алексей Попов.

Слаженная коллективная работа по ведению противовоздушного боя расчетами зенитных ракетных дивизионов и командных пунктов напрямую влияет на успех выполнения боевой задачи по отражению нападения с воздуха и защите воздушных рубежей Российской Федерации.

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