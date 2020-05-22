22.05.2020 (06:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели сборы с личным составом инженерно-саперного подразделения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы с военнослужащими инженерно-саперного подразделения.
В сборах приняло участие около 20 специалистов ОГРВ ПРРМ. На теоретическом этапе сборов личный состав изучил устройство, тактико-технические характеристики, принцип действия и предназначение минно-взрывных и заградительных устройств.
При проведении практического этапа военнослужащие отработали действия инженерно-разведывательного дозора, порядок обезвреживания мин, а также проделывание проходов в завалах и минно-взрывных заграждениях. Особое внимание уделялось действиям военнослужащих при разминировании и подрыве противотанковых и противопехотных мин противника.
Сборы с военнослужащими инженерно-саперного подразделения носили плановый характер и прошли на специально оборудованных учебных местах и инженерном поле.