22.05.2020 (07:01)

Специалисты подразделений МТО Минобороны приступили к подготовке площадки для размещения полевого госпиталя в Буйнакске

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого многопрофильного госпиталя Южного военного округа в Буйнакске (Республика Дагестан).

Ранее сообщалось, что личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа совершает марш на штатной технике протяженностью около 400 километров из Ставропольского края в Республику Дагестан.

В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

По завершению марша полевой многопрофильный госпиталь планируется развернуть в районе населенного пункта Буйнакск (Республика Дагестан).

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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