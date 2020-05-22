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22.05.2020 (07:00)

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря, расширенного до 2000 койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание в посёлке Еруда Красноярского края полевого обсервационного лагеря на 2000 койко-мест, предназначенного для обеспечения карантинных мероприятий.

Военнослужащие установили 100 палаток УСБ из расчёта размещения до 20 человек в каждой палатке. На территории лагеря развёрнуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КАМАЗ, пунктs обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества.

Все палатки электрифицированы и подготовлены к установке бытовых приборов, таких как холодильник, телевизор, микроволновая печь.

«В кратчайшие сроки развёрнут и готов к работе полевой обсервационной лагерь на 2000 человек, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения его работы», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения ЦВО полковник Дмитрий Пятунин.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
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