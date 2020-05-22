22.05.2020 (07:00)

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря, расширенного до 2000 койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание в посёлке Еруда Красноярского края полевого обсервационного лагеря на 2000 койко-мест, предназначенного для обеспечения карантинных мероприятий.

Военнослужащие установили 100 палаток УСБ из расчёта размещения до 20 человек в каждой палатке. На территории лагеря развёрнуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КАМАЗ, пунктs обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества.

Все палатки электрифицированы и подготовлены к установке бытовых приборов, таких как холодильник, телевизор, микроволновая печь.

«В кратчайшие сроки развёрнут и готов к работе полевой обсервационной лагерь на 2000 человек, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения его работы», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения ЦВО полковник Дмитрий Пятунин.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

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