22.05.2020 (07:00)
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря, расширенного до 2000 койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание в посёлке Еруда Красноярского края полевого обсервационного лагеря на 2000 койко-мест, предназначенного для обеспечения карантинных мероприятий.
Военнослужащие установили 100 палаток УСБ из расчёта размещения до 20 человек в каждой палатке. На территории лагеря развёрнуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КАМАЗ, пунктs обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества.
Все палатки электрифицированы и подготовлены к установке бытовых приборов, таких как холодильник, телевизор, микроволновая печь.
«В кратчайшие сроки развёрнут и готов к работе полевой обсервационной лагерь на 2000 человек, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения его работы», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения ЦВО полковник Дмитрий Пятунин.
Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.