22.05.2020 (05:00)

Военнослужащие ЦВО развернули мобильный пункт выпечки хлеба в полевом лагере в Красноярском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО развернули мобильный пункт выпечки хлеба в полевом лагере в Красноярском крае

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие Центрального военного округа развернули два хлебопекарных блока в полевом обсервационном лагере, размещенном в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Расчёты хлебопекарных блоков выполнили пробную выпечку и приготовили 400 килограмм хлеба. Полевая хлебопекарня способна обеспечить суточной нормой хлеба до 2000 тысяч человек в сутки, в том числе в полном объеме находящийся в поселке Еруда личный состав сводного отряда Минобороны, медицинский персонал и пациентов полевого госпиталя и находящихся на карантине граждан.

Кроме того, военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание в районе северо-енисейского поселка Еруда увеличенного до 2 тысяч койко-мест полевого обсервационного лагеря и передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) полевой многофункциональный мобильный госпиталь на 100 коек.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

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