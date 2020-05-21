21.05.2020 (19:21)

В Поволжье к летнему периоду обучения подготовлено более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения перевели на летний режим эксплуатации более 5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники в Поволжье.

В парковых зонах были развернуты пункты, где военнослужащие выполняли работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, электрического оборудования, проводили замену расходных материалов и масел, автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации.

К выполнению технических операций привлекались водители, механики-водители боевых машин. Все работы проходили с учетом требований эпидемиологической обстановки. Военнослужащие соблюдали социальную дистанцию, а места получения технических жидкостей и смазок обрабатывались специальными растворами.

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