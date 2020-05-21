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21.05.2020 (21:00)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров провел совещание по изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах

В Министерстве обороны прошло селекторное совещание под руководством заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Ю-Б.Б.Евкурова, посвященное изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

На совещании заместитель Министра обороны выслушал доклады руководителей органов военного управления, ответственных за организацию изобретательской и рационализаторской работы в военных округах и командованиях о результатах выполнения приказа Министра обороны по данному направлению, успехах военных рационализаторов, признании и практической применимости их работ.

«Данное направление деятельности очень важно для Вооруженных Сил. В каждом направлении есть свои специалисты, творческие люди, которые для повышения качества и скорости своего труда придумывают всякие новшества, усовершенствования имеющихся инструментов, устройств и способов. Нужно сделать так, чтобы придуманные ими усовершенствования были доступны всем, кто выполняет одинаковую с ними работу», - сказал замминистра.

По итогам совещания замглавы военного ведомства поручил развивать рационализаторскую и изобретательскую деятельность и повышать ее эффективность, в том числе с привлечением военных вузов и предприятий промышленности. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны
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