21.05.2020 (21:05)

На Северном флоте подвели итоги зимнего периода обучения

Сегодня в штабе Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось заседание Военного совета, в ходе которого были подведены итоги боевой и оперативной подготовки, материально-технического обеспечения и выполнения специальных задач войсками и силами флота в зимнем периоде обучения и поставлены задачи на летний период боевой учёбы.

Отдельно был заслушан доклад начальника службы радиационной, химической и биологической защиты флота о состоянии обеспечения радиационной безопасности на кораблях с ядерной энергетической установкой.

Совещание проходило с соблюдением мер противоэпидемической защиты. Присутствующие на заседании в зале находились в медицинских масках. Командиры соединений и отдельных частей Северного флота принимали участие в военном совете дистанционно по системе видео-конференцсвязи.

Перед началом заседания Военного совета командующий Северным флотом вручил ряду офицеров государственные награды.

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