21.05.2020 (19:05)

Главнокомандующий Сухопутными войсками встречает на рабочем месте своё 65-летие

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Салюков Олег Леонидович встречает на рабочем месте 65-летний юбилей.

Главнокомандующий в 1977 году окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Так же с отличием – Военную академию бронетанковых войск в 1985 г. Затем Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в 1996 г. Прошел все командные должности от командира взвода до командующего войсками Дальневосточного военного округа. В 2010 г. получил почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

В мае 2014 г. Указом Президента Российской Федерации назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

Награжден пятью орденами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «За личное мужество».

Является Президентом «Международной ассоциации армейских игр и военно-прикладных видов спорта».

С 2014 года – командующий военным парадом на Красной площади по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице