21.05.2020 (20:41)

Военнослужащие ЗВО спецобработали цеха 24 предприятий оборонно-промышленного комплекса в 9 регионах

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку объектов 24 предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в 9 регионах страны.

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева сводными подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ЗВО обработано более 450 тыс. кв. м территории заводов и социально-значимых объектов.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующим раствором прилегающей территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на объектах заводов.

Дезинфекция проводилась в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Ярославской, Тверской, Калужской областях. Спецобработка позволит предприятиям продолжить выпуск продукции.

Для специальной обработки было израсходовано свыше 20 тонн дезинфицирующего раствора, было задействовано около 30 единиц техники и табельных комплектов, в том числе комплексы АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ.

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