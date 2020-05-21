21.05.2020 (19:00)

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 21 мая даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Также в Республику Дагестан направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки.

К совершению марша протяженностью свыше 400 километров из Ставропольского края в Каспийск (Республика Дагестан) на штатной военной технике приступили военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа. В составе колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

К совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из Московской области в Ботлих (Республика Дагестан) готовится приступить личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц техники.

Кроме того, марш на штатной технике протяженностью около 280 километров из Северной Осетии в Махачкалу (Республика Дагестан) совершает мобильный отряд РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава одного из соединений Южного военного округа. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники.

После прибытия и развертывания сил и средств в назначенных районах Республики Дагестан личный состав приступит к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Республике Дагестан привлечено свыше 300 военнослужащих, и более 100 единиц специальной военной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина о возведении Минобороны России на территории Республики Дагестан многопрофильного госпиталя на 200 коек рабочая группа Минобороны России под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова 19 мая совместно с руководством Республики Дагестан провела определение мест под строительство многофункциональных медицинских центров.

По результатам работы места для строительства медицинских центров в Республике Дагестан определены в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт. В настоящее время проводится согласование проектной документации и сметной стоимости объектов нового строительства.

Три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием будут построены Минобороны России на территории Республики Дагестан до 30 июня 2020 года.

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