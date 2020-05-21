21.05.2020 (19:01)

Первые команды призывников прибыли в общевойсковую армию ЗВО в Ленинградской области

Первые команды призывников прибыли для прохождения военной службы в артиллерийскую бригаду общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области.

Команды призывников направили военные комиссариаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доставка была организована служебным автотранспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.

Каждый военнослужащий был обеспечен антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций все призывники пройдут двухнедельный карантин. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.

Подготовлены пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами, места приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Увеличено количество заступающих в составе дежурной смены военных медиков, оборудованы дополнительные медпункты. Подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий.

Всего, в соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области запланировано прибытие более 1,5 тысяч призывников.

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