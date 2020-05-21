21.05.2020 (18:34)

На Балтийский флот прибывают младшие специалисты из учебных частей Минобороны

В ходе весеннего призыва 2020 года для прохождения военной службы на Балтийский флот прибыли первые команды младших специалистов из учебных частей Министерства обороны России.

Для комплектования соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области самолетами гражданской авиации прибыли первые две воинские команды выпускников учебных частей Министерства обороны России общей численностью более 300 человек.

Военнослужащих распределили на Балтийский флот после трехмесячного курса обучения. В основном, это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. Военнослужащие продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности, на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

В ближайшее время самолетами гражданской авиации в регион начнут прибывать и первые воинские команды новобранцев из субъектов Российской Федерации. До завершения приёма молодого пополнения, который продлится до середины июля, в Калининградскую область на комплектование воинских частей и кораблей Балтийского флота ожидается прибытие более 1800 человек из областей и республик Российской Федерации.

До конца весеннего 2020 года призыва соединения и воинские части Балтийского флота пополнят свыше трех тысяч новобранцев.

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