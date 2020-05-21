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21.05.2020 (18:12)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел сбор со специалистами материально-технического обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел сбор со специалистами роты материального обеспечения. К мероприятию было привлечено около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

На теоретическом этапе подготовки специалисты тылового обеспечения изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.

В завершение сбора военнослужащие совершили марш на войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ, где развернули полевой лагерь со всей необходимой инфраструктурой для проживания личного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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