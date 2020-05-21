21.05.2020 (13:52)

В Пермском СВУ открылась «горячая линия» по вопросам набора будущих суворовцев

В Пермском суворовском военном училище открылась «горячая линия» по вопросам набора будущих суворовцев. С 1 апреля 2020 года для разъяснения родителям кандидатов правил поступления и особенностей формирования личного дела командованием РВСН и Пермского СВУ организована работа круглосуточной «горячей линии».

Для получения компетентной консультации от специалистов необходимо позвонить по номеру приемной комиссии: 8 (342) 297-91-02. За месяц от школьников и их родителей на горячую линию Пермского СВУ поступило более 5000 звонков.

Статистика просмотров страницы Пермского СВУ и информационных сообщений на официальном сайте Минобороны России в этом году достигла рекордных показателей. Ожидается, что конкурс, как и в прошлом году, составит не менее четырёх человек на место. Более 120 личных дел поступили в училище с начала работы приёмной комиссии.

Особенностью набора этого года стал повышенный интерес к поступлению в Пермское СВУ среди детей военнослужащих РВСН, династий стратегических ракетчиков. Это позволило увеличить географию набора ещё на 12 областей.

География обучающихся в настоящий момент представлена 36 субъектами от Камчатского края до Ленинградской области. В училище будет произведен набор 80 суворовцев.

В настоящее время в СВУ сформирована приемная комиссия для набора воспитанников в 5 класс и определен регламент ее работы. Документы от кандидатов на поступление принимаются в электронном виде, либо почтой.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

В училище созданы условия для получения глубоких и разносторонних знаний: современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа– и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса. В этом году в Пермском СВУ состоится первый выпуск воспитанников.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице